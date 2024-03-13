ЗС РФ скинули авіабомбу на Мирноград: з-під завалів дістали 13-річну дівчинку, є жертви

Російські окупанти завдали удару вночі та влучили авіабомбою "Гром-Е1" у п’ятиповерховий житловий будинок. У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки двоє осіб дістали несумісні з життям травми.

Вночі на 13 березня ЗС РФ обстріляли місто Мирноград у Донецькій області. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

У публікації йдеться, що атака відбулась приблизно о 23:00 12 березня. Ворог влучив у п'ятиповерховий багатоквартирний будинок.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, транспорт. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — додали в адміністрації.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Обстріл Мирнограда: є загиблі

Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін проінформував, що внаслідок нічного обстрілу у Мирнограді загинули двоє осіб та отримали поранення ще п’ять осіб.

"Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не отримала фізичних травм", — розповів Філашкін.

Він повідомив, що ЗС РФ скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Вона влучила у п’ятиповерхівку, загалом пошкодивши чотири будинки.

Фото з місця подій Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА Фото з місця подій Фото: Мирноградська міська адміністрація

"Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена", — заявив очільник ОВА.

Він підкреслив, що залишатись у Донецькій області наразі небезпечно, та закликав мирних мешканців евакуюватись.

У міській адміністрації Мирнограда уточнили, що загиблі — це чоловік та жінка.

"Травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять загиблим. Співчуття їх рідним та близьким". — додала пресслужба.

Нагадаємо, також вночі на 13 березня ЗС РФ атакували дронами типу Shahed Сумську область. Один з безпілотників влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв також поскаржився на нічну атаку. З його слів, регіон атакували десятки БПЛА.