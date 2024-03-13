Росія атакувала Суми дронами: один із БПЛА влучив у багатоквартирний будинок (карта)

Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в Сумській області о 01:27 ночі. Пізніше з'явилася інформація, що жителі Сум чули щонайменше два вибухи.

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У ніч на 13 березня російські війська атакували Сумську область дронами-камікадзе Shahed. У результаті в місті Суми було пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі Суми були атаковані БпЛА типу Шахед. Унаслідок атаки відбулося влучання в багатоквартирний житловий будинок. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби", — ідеться в повідомленні.

Дрон ЗС РФ атакував Суми Фото: Скриншот

Зазначимо, що Повітряну тривогу в Сумській області було оголошено о 01:27 ночі. Пізніше моніторинговий канал"Миколаївський Ванек" написав, що жителі Сум чули щонайменше два вибухи. Також помітили БПЛА, який рухається в бік Охтирки.

ЗСУ тільки о 02:10 ночі скасували повітряну тривогу в регіоні.

Повітряна тривога в Сумській області

Раніше повідомлялося, що ввечері 12 березня ЗС РФ знову вдарили по Мирнограду в Донецькій області. Як розповів в. о. начальника Мирноградської ГВА Юрій Третяк, унаслідок атаки постраждав п'ятиповерховий будинок.

Крім того, у вівторок, 12 березня, окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тоді голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі написав, що постраждати міг багатоповерховий житловий будинок.