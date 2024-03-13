Посилення мобілізації: де та хто може вручити повістку в березні

Повістки можуть виписувати не лише представники ТЦК та СП, але й виконавчі органи сільських, селищних і міських рад за відповідним розпорядженням. Оповіщення чоловіків також може бути здійснене органами місцевого самоврядування за місцем проживання.

Під час дії воєнного стану і загальної мобілізації військовозобов'язаним громадянам можуть вручати повістки. Медіа Varosh розповіло детальніше, де можна здійснювати оповіщення про виклик до ТЦК.

Постанова Кабміну №1487 розповідає про повістку, проте не вказує конкретних місць її вручення. Тому представники ТЦК можуть робити це за адресою проживання чоловіка, на блокпосту або за місцем роботи. Крім цього, повістки можуть виписувати не лише військкоми, але й виконавчі органи сільських, селищних і міських рад за розпорядженням відповідного ТЦК.

Також оповіщення військовозобов'язаних громадян також може здійснюватися органами місцевого самоврядування за місцем проживання.

Якою повинна бути повістка

Повістка повинна бути повністю заповненою, зокрема містить усі необхідні дані — прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного, дату, час, адресу прибуття і підпис начальника ТЦК чи керівника органу місцевого самоврядування. До того ж документ повинен бути скріплений печаткою.

Частина даних може вноситися до документа заздалегідь для пришвидшення процесу.

"Адже якщо громадянина зупиняють на блокпосту, начальник ТЦК не може терміново приїхати туди, щоб скріпити повістку своєю печаткою. Якщо всі перераховані атрибути у повістці наявні, вона є дійсною", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, чоловікам з інвалідністю можуть вручати повістки про виклик до ТЦК та СП. Такі особи повинні уточнити свої військово-облікові дані.

Раніше юристка Марина Токмач розповіла, що деякі категорії чоловіків можуть законно відмовитися від отримання повістки. Це можливо тоді, коли ВЛК визнає особу непридатною до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.