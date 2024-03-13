"Зброя існує, щоб її використовувати": США занепокоєні готовністю Путіна завдати ядерного удару

З військово-технічної точки зору Росія готова застосувати зброю масового ураження, проте в США не помітили серйозних змін у ядерній позиції Москви, розповіли журналісти.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Москва технічно готова до ядерної війни, тоді як у Вашингтоні висловили занепокоєння щодо цього. Про це повідомило видання Reuters 13 березня.

За словами Путіна, ескалацією конфлікту нібито вважатиметься те, якщо США надішлють своїх військових в Україну. Проте він зауважив, що наразі не бачить необхідності у використання ядерної зброї в Україні.

"З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові", — сказав Володимир Путін.

Натомість у США не помітили серйозних змін у ядерній позиції РФ, проте публічні застереження Кремля щодо застосування ядерної зброї, посіяли занепокоєння у Вашингтоні.

Видання з посиланням на слова президента РФ Володимира Путіна повідомило, що використання ядерної зброї було нібито прописане в ядерній доктрині Кремля, яка визначає умови, за яких використовуватиметься така зброя. Йдеться про "відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або використання звичайної зброї, зброї проти Росії, коли під загрозою буде саме існування держави".

"Зброя існує для того, щоб її використовувати", — наголосив Володимир Путін та додав, що в Росії є свої принципи.

Нагадаємо, 9 березня у ЗМІ повідомили, що США готувалися до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року. Адміністрація Байдена була "особливо стурбована".

10 березня у ЗМІ заявили, що Вашингтон готував відповідь Москві на можливе застосування ядерної зброї по Україні. Проте контрхід США повинен був бути неядерним, але з драматичною реакцією.