"Не займе багато місяців": Кулеба розповів, коли збільшиться кількість снарядів на фронті

За словами українського дипломата, вже цього тижня колеги з Чехії покажуть детальний план своєї ініціативи щодо закупівель боєприпасів. Перші поставки можуть відбутися найближчим часом.

Ситуація на полі бою залишається складною, проте незабаром становище ЗСУ може покращитися завдяки західним поставкам боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм 13 березня.

За його словами, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські захисники найближчим часом відчують значне збільшення поставок боєприпасів. Відбувається це в рамках ініціативи, яка була представлена напередодні Чехією.

"За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення поставок снарядів уже в найближчому майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо він додав, що вже цього тижня будуть переговори з чеськими колегами, де вони зможуть більш детально продемонструвати план майбутніх поставок боєприпасів і загалом те, як це працюватиме.

Своєю чергою Київ готовий до повної співпраці та сприяння, адже ці поставки необхідні на полі бою.

"Чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року. Перші снаряди почнуть надходити в осяжній перспективі. А потім протягом року далі надходитимуть нові партії", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що Чехія знайшла додаткові боєприпаси для України в кількості 200 тисяч. За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна пожертвувала заради західних цінностей більшим, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни, тож допомога продовжиться.

13 березня з'явилася інформація, що ЗСУ отримали боєприпаси для боїв під Авдіївкою. Українські військові два тижні тому не мали жодного снаряда для РСЗВ "Град", які могли б допомогти під Авдіївкою. Тепер вони отримали партію реактивних боєприпасів і зупиняють ними російську піхоту.