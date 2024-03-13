Вчитимуть керувати БПЛА: окупанти хочуть вивезти до 100 дітей з окупації в РФ, — ЦНС

За даними підпілля, вже у квітні на території одного з таборів Краснодарського краю відбудуться збори підлітків 14-17 років. Йдеться про тих українців, які перебувають у "Юнармії".

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) продовжують використовувати дітей у своїх цілях. У Центрі національного спротиву (ЦНС) поділилися подробицями.

За даними українського підпілля, противник збирається вивезти підлітків з окупації на зміну "Юнтех". Там їх навчатимуть керувати різними дронами.

"На збори везуть близько 100 дітей 14-17 років, які перебувають у лавах "Юнармії". Сама зміна відбудеться у квітні в одному з таборів Краснодарського краю", — йдеться в повідомленні.

Окремо в підпіллі додали, що вже 9 травня на тимчасово окупованих територіях збираються провести посвяту тих самих дітей, які стали частиною "Юнармії". Примітно, що вступ туди є добровільно-примусовим, адже дітей фактично примушують писати заяви, щоб уникнути проблем.

"До 9 травня в усіх школах на захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя мають створити осередки "Юнармії". Центр національного спротиву закликає батьків приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей та ігнорувати ініціативи ворога", — підсумували в ЦНС.

До слова, 8 лютого в українському підпіллі заявляли, що на окупованій частині Запорізької області підлітків готують до служби в армії РФ. Окупанти анонсували створення центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді, де дітей навчатимуть вогневої та інженерної підготовки.

31 січня повідомлялося, що росіяни агітують студентів у Криму ставати операторами FPV-дронів, про що заявили в ЦНС. Як зазначають координатори підпілля, відповідні тренування окупанти проводять на полігоні поблизу Севастополя, а по завершенню "курсів" учасникам пропонують підписати контракт із російською армією.