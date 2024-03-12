Імітація "мирного життя": ЗС РФ не можуть впоратися з дефіцитом медперсоналу в окупації

За даними підпілля, російські загарбники, щоб подолати дефіцит, здійснюють набір на навчання в захоплені медичні коледжі, незважаючи на невелику кількість охочих.

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Російські окупанти змушені транспортувати своїх медичних працівників і допоміжний персонал на тимчасово окуповані території, оскільки місцеві мешканці відмовляються з ними співпрацювати і здебільшого залишають регіон. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що загарбники, зіткнувшись із дефіцитом медичного персоналу, вживають заходів щодо набору студентів у захоплені ними медичні навчальні заклади, незважаючи на недостатню кількість охочих.

"Рівень студентів росіянам не важливі, адже головне в цьому процесі для ворога імітація "налагодження мирного життя". Однак і це у ворога не виходить", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують підготовку до так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Після них можливі етнічні чистки.

Також російські загарбники мають намір продовжувати терор на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України і найближчим часом можуть значно знизити фінансування.

8 лютого в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують розгортати мілітаристські табори для українських дітей. До служби у Збройних силах Російської Федерації готують підлітків у Запорізькій області. Також дітям планують проводити лекції про війну, а також "російську історію".