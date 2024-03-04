Для голосування на "виборах": РФ підкуповує пенсіонерів в окупації, — ЦНС

Джерела Центру національного опору повідомили, що такі дії спрямовані на підвищення явки, яка за задумом Кремля має легалізувати окупацію.

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Пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях, пропонується одноразова виплата в розмірі 5 тисяч російських рублів із боку окупаційної влади. Ці кошти видаються під виглядом "гуманітарної допомоги", однак отримання цієї допомоги передбачає підписання виборчого бюлетеня. Про це повідомляє Центр національного опору.

За даними джерела, ворог здійснює обхід помешкань і пропонує "гуманітарну допомогу" жителям, зокрема пенсіонерам.

"Умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня", — інформують у ЦНС.

У повідомленні зазначили, що кошти видають навіть без наявності паспорта РФ.

Зазначається, що такі заходи спрямовані на збільшення явки виборців, що, за припущеннями, може легітимізувати окупаційну владу та її дії в очах міжнародної спільноти, відповідаючи задуму Кремля.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують підготовку до так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Після них можливі етнічні чистки.

Також російські загарбники мають намір продовжувати терор на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України та найближчим часом можуть значно знизити фінансування.