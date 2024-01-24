РФ знизить фінансування ТОТ України в разі низької явки на виборах президента, — ЦНС

У підпіллі поділилися, що Кремль уже попередив "владу" захоплених регіонів, що низька явка у виборчих дільницях матиме свої наслідки для них. Йдеться про кадрові рішення і виділення грошей.

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Російські загарбники мають намір продовжувати терор на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України і найближчим часом можуть значно знизити фінансування. Про це повідомляє Центр національного спротиву 24 січня.

За даними українського підпілля, уже в березні цього року Росія збирається провести чергові вибори президента. Також вони мають намір провести "голосування" і в захоплених регіонах.

У результаті, якщо на виборчих дільницях буде низька явка, то противник планує знизити майбутнє фінансування українських регіонів, які тимчасово контролює Кремль.

"Волевиявлення", яке має відбутися в березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на окупованих територіях немає. У регіони прибувають політтехнологи та "волонтери", які мають на меті фальсифікувати процес та створити імітацію повноцінного голосування", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що противник дозволив голосувати жителям захоплених міст навіть без російського паспорта, а лише за місцем приписки. Ба більше, так звані вибори президента навіть розтягнули на три дні, щоб приховати низьку явку серед населення.

"Однак у Кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування і "кадрових рішень", — продовжили в ЦНС.

У підпіллі закликали тих, хто вимушено проживає в окупації, не співпрацювати з ворогом.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що Білорусь планує "заробити" на українцях з окупованих територій. Мінськ хоче допомогти білоруському бізнесу налагодити зв'язки з тимчасово захопленими українськими регіонами, розповіли координатори підпілля.