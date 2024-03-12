Имитация "мирной жизни": ВС РФ не могут справиться с дефицитом медперсонала в оккупации

По данным подполья, российские захватчики, чтобы преодолеть дефицит, осуществляют набор на обучение в захваченные медицинские колледжи, несмотря на небольшое количество желающих.

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Российские оккупанты вынуждены транспортировать своих медицинских работников и вспомогательный персонал на временно оккупированные территории, поскольку местные жители отказываются с ними сотрудничать и в основном покидают регион. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что захватчики, столкнувшись с дефицитом медицинского персонала, принимают меры по набору студентов в захваченные ими медицинские учебные заведения, несмотря на недостаточное количество желающих.

"Уровень студентов россиянам не важны, ведь главное в этом процессе для врага имитация "налаживания мирной жизни". Однако и это у врага не получается", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские захватчики продолжают подготовку к так называемым выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. После них возможны этнические чистки.

Также российские захватчики намерены продолжать террор на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и в ближайшее время могут значительно снизить финансирование.

8 февраля в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях оккупанты продолжают разворачивать милитаристские лагеря для украинских детей. К службе в Вооруженных силах Российской Федерации готовят подростков в Запорожской области. Также детям планируют проводить лекции о войне, а также "русской истории".