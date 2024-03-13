Ядерні погрози Путіна: у Reuters розкрили, що відомо про зброю масового знищення РФ

Федерація американських учених зауважує, що кількість боєголовок у російських стратегічних сил може збільшитися за рахунок заміни ракет з одиночною боєголовкою на ракети з боєголовкою, що розділяється.

Російська Федерація, яка успадкувала ядерний арсенал Радянського Союзу, сьогодні володіє найбільшим запасом ядерних боєголовок у світі. Про це пише в Reuters керівник московського бюро агентства Гай Фолконбридж.

У середу, 13 березня, президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю інформагентству "РИА Новости" попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, цей крок розглядатимуть як значну ескалацію війни.

Чисельність ядерного арсеналу РФ

Кількість ядерних боєголовок на озброєнні Росії становить близько 5580 одиниць.

Серед них:

1200 виведені з експлуатації, але здебільшого не пошкоджені;

4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

З накопичених боєголовок РФ розгорнула близько 1710 стратегічних:

близько 870 — на балістичних ракетах наземного базування;

близько 640 — на балістичних ракетах підводних човнів;

200 (неточно) — на базах важких бомбардувальників.

Під час холодної війни СРСР мав пікову кількість ядерних боєголовок — близько 40 тисяч, а США — близько 30 тисяч.

За яких обставин можливе використання ядерного арсеналу РФ

Згідно з ядерною доктриною 2020 року Росія може застосувати ядерну зброю:

у відповідь на напад на країну із застосуванням ядерної зброї або іншої зброї масового знищення;

у разі застосування звичайної зброї проти Росії, "коли саме існування держави буде поставлено під загрозу".

Чи може РФ наростити ядерний потенціал

В огляді ядерної політики 2022 року США заявили, що Росія і Китай розширюють і модернізують свої ядерні сили і що Вашингтон дотримуватиметься підходу, заснованого на контролі над озброєннями, щоб запобігти дороговартісній гонці озброєнь.

"Хоча ядерні заяви і загрозлива риторика Росії викликають серйозне занепокоєння, ядерний арсенал і операції Росії мало змінилися з часу оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації", — зазначила водночас Федерація американських учених (ФАС).

Водночас ФАС зауважує, що в майбутньому кількість боєголовок, закріплених за російськими стратегічними силами, може збільшитися за рахунок заміни ракет з одиночною боєголовкою на ракети з боєголовкою, що розділяється.

Чи можливі ядерні випробування в Росії

За словами Путіна, Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування.

2023 року російський диктатор підписав закон про відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який було підписано РФ 1996-го і ратифіковано 2000-го. США підписали цей документ 1996 року, але досі не ратифікували його.

Пострадянська Росія не проводила випробувань, а СРСР робив це востаннє 1990 року.

Водночас, за даними Асоціації з контролю над озброєннями, після 1991 року лише кілька країн випробували ядерну зброю:

США — у 1992 році;

Китай і Франція — у 1996 році;

Індія і Пакистан — у 1998 році;

Північна Корея — у 2017 році.

Хто керує в Росії запуском ядерки в Росії

Остаточною особою, яка ухвалює рішення про застосування ядерної зброї, є президент РФ — так звана "ядерна валіза", або "Чегет", названа на честь гори Чегет у Кавказьких горах, завжди перебуває при ньому. Також вважається, що такі "валізи" мають міністр оборони Росії Сергій Шойгу і глава Генерального штабу Валерій Герасимов.

"По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім із ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу "Казбек", — пояснює Reuters.

Якщо вірити кадрам російського телеканалу "Звезда", пише Reuters, "Чегет" має безліч кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки — "запуск" і "скасування". Валіза активується спеціальною флеш-картою.

"Якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфель віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку в підрозділи стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі", — додає Reuters.

Нагадаємо, за інформацією видання РБК, Китай запропонував ядерним державам укласти угоду, яка передбачає відмову від нанесення удару першими, однак Москва на таку пропозицію відповіла відмовою.