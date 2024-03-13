У Данії анонсували поширення системи призову на жінок з 2026 року

Відповідні норми закону планують схвалити не пізніше 2025 року, щоб через рік почати їх втілювати.

Влада Данії має намір розширити систему призову на жінок, а також збільшити терміни проходження строкової служби. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, інформує DR.

За словами політика, захист країни є однією з найбільш почесних справ. Саме тому уряд запропонував ідею щодо розширення призову. Фредеріксен зазначила, що мова йде про пропозицію повної рівності між двома статями.

Глава уряду Данії підкреслила, що подібний крок буде якомога краще відповідати сучасним реаліям.

Призовну систему на жінок планують розширити у 2026 році. Глава Міністерства оборони країни Троельс Лунд Поульсен наголосив, що норми нового закону повинні схвалити не пізніше 2025 року, аби почати його застосування з 2025 року.

Міністр зазначив, що до Збройних сил та до проходження строкової служби на однакових умовах будуть призивати всіх молодих людей, незалежно від умов. Таким чином, закон повинен відповідати умовам сучасності та основним цінностям Данії, які є відображенням суспільства цієї країни та вірогідних загроз.

Станом на минулий рік показник жінок, які добровільно пішли на службу, становила 25; серед приблизно 4700 строковиків. При цьому у Данії до призову не залучають абсолютно всіх молодих людей – процес відбору проводять методом лотереї.

Також планується збільшити термін строкової служби з приблизно 4 місяців до 11 місяців. Впродовж 5 місяців передбачено проходження строковиками базової підготовки, а решта часу буде присвячена отриманню конкретної спеціальності. Впродовж року кількість призовників збільшиться до 5000 осіб.

Крім того, в уряді повідомили, що у наступні п'ять років для забезпечення оборонних потреб передбачено виділення додаткових 40 млрд крон – приблизно 5,3 млрд євро. Фредеріксен зазначила, що у 2024 і 2025 роках на оборону Данії буде витрачатися 2,4% ВВП країни. Причому це буде включати й вартість військової допомоги, яка надається Україні.

Нагадаємо, що 20 листопада у Міноборони України повідомили про зростання кількості захисниць Батьківщини. Причому на фронті зараз воює найбільша кількість жінок у новітній світовій історії.