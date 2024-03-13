"Время героев": бійцям ЗС РФ хочуть роздати керівні посади в окупації, — Федоров

За словами глави Запорізької ОВА, противник має намір далі витісняти корінних жителів із захоплених регіонів. Робити це планують за рахунок самих росіян.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують чинити різні злочини. Зокрема вони мають намір змінити етнічний склад населення. Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, крім того, що в українські регіони, які перебувають незаконно під контролем Кремля, завозять "гастарбайтерів" з усієї Росії, там також анонсували кадрові перестановки. На керівні посади можуть почати призначати окупантів.

"Загарбники продовжують витісняти корінних жителів захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з РФ. Чергова програма, спрямована на заміну етнічного складу — "Время героев". Вона передбачає влаштування на управлінські посади учасників так званої "спецоперації", тобто загарбницької війни РФ", — написав Іван Федоров.

Другий проєкт, який збираються реалізувати росіяни на окупованих територіях, називається "Запорізька цілина", продовжує голова Запорізької ОВА. Його суть у тому, щоб російські фахівці та військові разом із сім'ями назавжди переїжджали в захоплені регіони.

Україні відомо про плани противника, проте йому не вдасться їх виконати.

"Усе це вже призвело до збільшення кількості тих, хто проживає на ТОТ саме за рахунок росіян. Таким чином Росія формує лояльне до окупаційної влади населення та попереджає можливі протести у майбутньому", — підсумував Іван Федоров.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що ЗС РФ не можуть впоратися з дефіцитом медичного персоналу на окупованих територіях. За даними українського підпілля, російські загарбники, щоб подолати дефіцит, здійснюють набір на навчання до захоплених медичних коледжів, незважаючи на невелику кількість охочих.