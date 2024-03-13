"Спланована стратегія": удари дронів по НПЗ у тилу РФ знижують економічний потенціал, — CNN

За словами журналістів, мета ударів по нафтопереробних заводах глибоко на території Росії — відібрати ресурси ворога і зменшити потік нафтодоларів і палива.

Нещодавні нічні атаки дронів на три нафтопереробні заводи в глибині РФ — частина "добре спланованої стратегії зі зниження економічного потенціалу Росії". Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в оборонному відомстві України.

Атаки БПЛА були спрямовані на три російські нафтопереробні заводи в Рязані, Кстово (Нижегородська область) і Кириші (Ленінградська). За словами джерела, ці три підприємства перебувають у списку найбільших нафтопереробних заводів Росії.

"Наша мета — відібрати ресурси нашого ворога і зменшити потік нафтових грошей і палива, які Росія використовує безпосередньо для війни", — повідомило джерело CNN.

Нагадаємо, що журналісти показали супутникові знімки після бою в Білгородській області. 12 березня неподалік від прикордонного пункту "Нехотєєвка" відбулися бойові зіткнення між російськими добровольцями та окупантами. Після протистояння в небі було видно густий темний дим.

Також повідомлялося, що будівлю ФСБ у Бєлгороді атакували безпілотники добровольців РДК та Легіону "Свобода Росії". Журналісти посилаються на дані від власних джерел в українських спецслужбах.