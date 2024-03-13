Вʼязні зможуть служити в ЗСУ за контрактом: нардепи зареєстрували новий законопроєкт (фото)

На сайті Ради вказано, що ініціаторами законопроєкту є очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк та група депутатів від тієї самої політсили, а також депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк й інші.

На сайті Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №11079, яким пропонується достроково відпускати увʼязнених у разі підписання контракту для служби в лавах Збройних сил України. Відповідну картку законопроєкту оприлюднили на парламентському сайті, проте текст закону наразі відсутній.

Дослівно депутати пропонують надавати "умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду".

На сайті Ради вказано, що ініціаторами законопроєкту є очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк та група депутатів від тієї самої політсили, а також депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк й член депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Гунько.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ і Генеральний штаб на Ставці запропонували мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей.

Крім того, за даними дослідження Texty.org.ua, в Україні перебуває ще приблизно 5 млн чоловіків, яких можна було б призвати до армійських лав. Водночас автори дослідження зазначають, що похибка в підрахунках може бути суттєвою — останній перепис населення проводили 2001 року.