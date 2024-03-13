У Варшаві готуються до війни: на будівництво бомбосховищ витратять 27 млн євро

За словами мера Рафала Тшасковського, запущено програму "Варшава захищає", яка також передбачає підготовку лікарень до роботи в надзвичайних ситуаціях

Мер Варшави Рафал Тшасковський у середу, 13 березня, оголосив, що на спорудження бомбосховищ і низку інших заходів безпеки виділять 27 млн євро. Реалізують ці плани в найближчі кілька років. Про це пише Politico.

Повідомляється, що до таких заходів керівництво польської столиці підштовхнула ядерна риторика глави Кремля Володимира Путіна.

Останнім часом представники ЄС, розвідслужби та оборонні відомства попереджають про можливі російські удари по країнах НАТО за кілька років.

За словами Рафала Тшасковського, спорудження укриттів входить у стратегію Варшави, яка найближчими роками витратить на сектор безпеки значні кошти, щоб "підготуватися до будь-якого розвитку подій". Запущено спеціальну програму "Варшава захищає", яка також передбачає підготовку лікарень до роботи в надзвичайних ситуаціях і навчальні тривоги для жителів міста.

ЄС готується до війни та будує захисні споруди

Польща не перша країна, яка вдалася до таких заходів. У Румунії почали будувати бомбосховища біля кордону з Україною після того, як на території країни знайшли уламки безпілотників. У Німеччині закликають узгодити федеральний проєкт ремонту бункерів. Інвестиції в захист населення від війни обчислюються мільярдами євро. У лютому в балтійських країнах вирішили побудувати понад тисячу бетонних бункерів на кордонах з РФ і Білоруссю.

Нагадаємо, що в Україні можуть мобілізувати до 500 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що, за даними CNN, Україна проводить добре сплановану стратегію атак дронів по НПЗ у тилу РФ.