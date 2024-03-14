ЗС РФ мають успіхи на кількох напрямках, окупанти підтягують резерви, – DeepState (карта)

Аналітики зазначили, що особливо запеклі бої тривають на Авдіївському напрямку, де російські війська намагаються встановити контроль над Орлівкою та Бердичами. Ситуація також погіршилася біля Невельського.

У прикордонній смузі у Курській та Бєлгородській областях тривають бойові дії. ЗС РФ також мають успіхи на кількох напрямках фронту на сході України. Про це повідомляє Deep State у Telegram 14 березня.

На Сіверському та Бєлгородському відтинках ворог активізувався. Російські війська підтягують резерви.

Покращити тактичне положення російські загарбники намагалися біля Синьківки та Першотравневого. Усі атаки українськими підрозділами було відбито. Натомість біля Тернів та Ямполівки окупанти проявляють значні зусилля задля просування в бік даних сіл. Аналітики зафіксували успіх військ РФ східніше Тернів.

Фото: Deep State

В районі Бахмута є результати й в Сил оборони України. На минулому тижні біля Богданівки вдалося відкинути окупантів. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки.

В районі Авдіївки російські підрозділи посилили тиск на Бердичі, Орлівку та Тоненьке. В Орлівці та Бердичах тривають особливо запеклі бої. Окупанти вводять свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів.

Біля Невельського ситуація погіршилася також, але село контролюють Сили Оборони. Минулого тижня ворог мав успіх у Первомайському, вирівнявши лінію зіткнення. Ворог проводить серію масових атак біля Георгіївки та в самому селі, а також у Новомихайлівці. В останній має успіх і намагається його розвинути, не рахуючись ні з якими втратами.

Фото: Deep State

На Бердянському відтинку противник намагається покращити тактичне положення. Ці дії відбуваються біля Новодонецького, Приютного та Шевченко.

На Запорізькому відтинку російські війська й надалі організовують атаки на Роботине. Усі їхні спроби штурмів, як йдеться у повідомленні, рано чи пізно закінчуються ліквідацією їхніх штурмовиків або потраплянням в полон.

Нагадаємо, 14 аналітики ISW повідомили, що Росія може відновити наступ на захід від Авдіївки в найближчій перспективі. За їхніми даними, війська РФ намагалися продовжувати наступ, відправивши в бій Центральне угруповання військ, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) і бойовиків так званої "ДНР".