У росіян паніка: командування ЗСУ відзвітувало про позитивну тенденцію на півдні України
Противник намагається випробовувати українську систему ППО авіаційними ракетами. Однак Сили оборони, використовуючи географічну перевагу, більш ефективно здійснюють радіоелектронну боротьбу.
Російські окупанти продовжують здійснювати атаки з використанням дронів, оскільки це основний метод терору в темний час доби. Але загарбники зменшують використання безпілотників на південному напрямку. Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Два дрони в Миколаївській області Сили оборони знищили. Далі пройшлися в Дніпропетровську область, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота", — розповіла Гуменюк.
На південному напрямку ворог робив спроби протестувати системи ППО за допомогою керованих авіаційних ракет. Тактична авіація здійснювала маневри в Одеській області, випустивши ракету у двох випадках і переконавшись у готовності систем ППО до протидії. Однак в іншому випадку ракета втратила свою боєздатність у повітрі.
За словами Гуменюк, "наразі не зафіксовано жодної одиниці, що перебуває на виході з Азовського або Чорного морів".
"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що в нас вправно опановує дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вищий за лівий, дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", — додала Гуменюк.
Ліквідація центру управління дронами в районі Кінбурнської коси, розташованого на цивільному судні кілька днів тому, призвела до зменшення використання FPV-проводів у Миколаївському напрямку.
Також вона повідомила, що в міру наближення дати "виборів" ворог посилив на окупованих територіях присутність правоохоронних структур і росгвардії. Ворог намагається вишукувати людей, лояльно налаштованих до України, і переконувати їх перейти в російське громадянство.
Нагадаємо, що в ніч на четвер, 14 березня, російські окупанти знову обстріляли українські міста . Так, вибухи пролунали в Харківській і Сумській областях.