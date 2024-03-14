У росіян паніка: командування ЗСУ відзвітувало про позитивну тенденцію на півдні України

Противник намагається випробовувати українську систему ППО авіаційними ракетами. Однак Сили оборони, використовуючи географічну перевагу, більш ефективно здійснюють радіоелектронну боротьбу.

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Російські окупанти продовжують здійснювати атаки з використанням дронів, оскільки це основний метод терору в темний час доби. Але загарбники зменшують використання безпілотників на південному напрямку. Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Два дрони в Миколаївській області Сили оборони знищили. Далі пройшлися в Дніпропетровську область, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота", — розповіла Гуменюк.

На південному напрямку ворог робив спроби протестувати системи ППО за допомогою керованих авіаційних ракет. Тактична авіація здійснювала маневри в Одеській області, випустивши ракету у двох випадках і переконавшись у готовності систем ППО до протидії. Однак в іншому випадку ракета втратила свою боєздатність у повітрі.

За словами Гуменюк, "наразі не зафіксовано жодної одиниці, що перебуває на виході з Азовського або Чорного морів".

"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що в нас вправно опановує дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вищий за лівий, дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", — додала Гуменюк.

Ліквідація центру управління дронами в районі Кінбурнської коси, розташованого на цивільному судні кілька днів тому, призвела до зменшення використання FPV-проводів у Миколаївському напрямку.

Також вона повідомила, що в міру наближення дати "виборів" ворог посилив на окупованих територіях присутність правоохоронних структур і росгвардії. Ворог намагається вишукувати людей, лояльно налаштованих до України, і переконувати їх перейти в російське громадянство.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 14 березня, російські окупанти знову обстріляли українські міста . Так, вибухи пролунали в Харківській і Сумській областях.