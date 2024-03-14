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У россиян паника: командование ВСУ отчиталось о позитивной тенденции на юге Украины

ВСУ
Фото: Getty Images | Гуменюк о позитивной тенденции на южном направлении

Противник пытается испытывать украинскую систему ПВО авиационными ракетами. Однако Силы обороны, используя географическое превосходство, более эффективно осуществляют радиоэлектронную борьбу.

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Российские оккупанты продолжают осуществлять атаки с использованием дронов, поскольку это основной метод террора в темное время суток. Но захватчики уменьшают использование беспилотников на южном направлении. Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Два дрона в Николаевской области Силы обороны уничтожили. Далее прошлись в Днепропетровскую область, там их также догнали, затем произошла мощная боевая работа", — рассказала Гуменюк.

На южном направлении враг предпринимал попытки протестировать системы ПВО с помощью управляемых авиационных ракет. Тактическая авиация осуществляла маневры в Одесской области, выпустив ракету в двух случаях и убедившись в готовности систем ПВО к противодействию. Однако в другом случае ракета потеряла свою боеспособность в воздухе.

По словам Гуменюк, "на данный момент не зафиксировано ни одной единицы, находящейся на выходе из Азовского или Черного морей".

"Мы видим и наблюдаем определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевает дробная компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу", — добавила Гуменюк.

Ликвидация центра управления дронами в районе Кинбурнской косы, расположенного на гражданском судне несколько дней назад, привело к уменьшению использования FPV-проводов в Николаевском направлении.

Также она сообщила, что по мере приближения даты "выборов" враг усилил на оккупированных территориях присутствие правоохранительных структур и росгвардии. Враг пытается выискивать людей, лояльно настроенных к Украине и убеждать их перейти в российское гражданство.

Напомним, что в ночь на четверг, 14 марта, российские оккупанты снова обстреляли украинские города. Так, взрывы прозвучали в Харьковской и Сумской областях.