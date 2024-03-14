Запускали з Харківської області: росЗМІ повідомили про знищення ракети ЗРК Patriot

Згідно із заявою медіа, ЗСУ нібито намагалися знищити російський бомбардувальник, проте зенітникам вдалося перехопити ракету на висоті 17 кілометрів.

Зенітники Збройних сил Росії нібито перехопили ракету ЗРК Patriot. Про це 11 березня повідомляє російське медіа Mash, однак не посилається на будь-які джерела.

Російські журналісти стверджують, що Збройні сили України нібито перемістили комплекс до кордонів Харківської області з метою збити російський бомбардувальник.

"Patriot випустив ракету стандарту PAC-2 — така летить зі швидкістю понад чотири махи на дальність 150 км. Через велику швидкість і малі габарити ніхто не намагається її збити", — йдеться в повідомленні.

Для захисту літаків застосовувалися дипольні протирадарні відбивачі та маневри проти ракет. Водночас оператори ЗРГК "Панцирь-С1" нібито виявили ракету на висоті 17 км, яка летіла над територією Росії на 25 км, після чого по ній відкрили вогонь.

"Хоч ракети нашого комплексу і розраховані на висоту ураження 15 км, з третьої спроби бійцям вдалося збити невловний американський снаряд", — стверджує медіа.

Зазначимо, що цю інформацію не підтверджували представники українського командування. Ба більше, про це не заявляли навіть у Міноборони Росії.

Нагадаємо, 10 березня видання Forbes повідомляло, що російські окупаційні війська 9 березня завдали удару ракетами оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" по українському конвою, до складу якого входили американські ЗРК Patriot. Унаслідок удару дві установки комплексу було знищено, а екіпаж, імовірно, загинув.

На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, російський розвідувальний дрон, який залітає на десятки кілометрів углиб української території, міг зафіксувати ЗРК Patriot і передати координати російській артилерії. Та, своєю чергою, могла завдати удару "Іскандером".