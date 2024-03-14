ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: де тривають найінтенсивніші бої (карта)

Росіяни просунулися по вулиці Першотравневій у Первомайському та розширили свій контроль над Тоненьким Донецької області, розповіли аналітики ISW.

Збройні сили Російської Федерації могли просунутися у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 13 березня.

"Російські війська нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 12 березня, окупанти наступали на східну околицю села Бердичі. Крім цього, інші світлини свідчать про те, що росіяни просунулися по вулиці Першотравневій у Первомайському. За інформацію російських військкорів, ЗС РФ нібито продовжують поступове тактичне просування до центру населеного пункту.

12 березня мілблогери РФ зауважили, що окупанти нібито розширили свій контроль над Тоненьким та захопили нові позиції в лісових масивах між Орлівкою та Тоненьким. 13 березня інший військкор зазначив, що найінтенсивніші бої тривали між селами Бердичі і Тоненьке, тоді як інше російське джерело наголосили, що в цьому районі бойові дії сповільнилися.

Українські та російські джерела розповіли про бої біля населених пунктів Бердичі, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на 14 березня на Авдіївському напрямку українські бійці відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Нагадаємо, 13 березня у Третій ОШБр розповіли про знищення 500 російських окупантів, до 20 ворожих броньованих машин і танків, ЗРК, артсистем, САУ, та автотехніки.