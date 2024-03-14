Чорноморський флот відмовився: Росія у 2024 році продасть Індії два фрегати

Спочатку кораблі були призначені для Чорноморського флоту РФ, проте російські військові від них відмовилися через відсутність силових установок.

В акваторії Балтійського моря російські суднобудівники почали ходові випробування фрегата Tushil проєкту 11356. Ще один фрегат Tamala добудовується на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Обидва кораблі до кінця 2024 року згідно з контрактом мають поставити Військово-морським силам Індії. Про це 13 березня повідомили оглядачі Defense Express.

Telegram-канал "BaltiyskLife — Балтійськ" 5 березня опублікував відео переходу фрегата Tushil з Калінінграда до Балтійська для початку заводських ходових випробувань. Цей корабель закладали для ВМФ Росії 2013 року під назвою "Адмірал Бутаков", але в підсумку його поставлять в Індію згідно з укладеним контрактом. Така ж доля чекає і на фрегат Tamala, який мав стати свого часу кораблем російського ВМФ "Адмірал Істомін".

Обидва кораблі, пишуть оглядачі, мають специфічну біографію. Річ у тім, що фрегати після закінчення будівництва спочатку призначалися для Чорноморського флоту РФ, проте будівництво заморозили у 2016 році. Як з'ясувалося, російські військові відмовилися від кораблів через відсутність силових установок.

За два роки, у 2018 році, Росія та Індія уклали контракт на суму 1,2 млрд доларів на добудову кораблів — індійський флот мав отримати кораблі до кінця 2023 року, але графік згодом зсунули до кінця 2024 року.

"Передбачається, що вертикальні пускові установки на цих кораблях будуть адаптовані для запуску крилатих ракет BrahMos", — зазначили експерти.

Загалом у складі індійського флоту перебувають шість фрегатів проєкту 11356. А після того, як російський ВПК виконає всі домовленості, таких кораблів у ВМФ Індії стане 10 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Індія затвердила проєкт розробки винищувача п'ятого покоління в рамках програми Advanced Medium Combat Aircraft. Перед цим Росія роками намагалася запропонувати розробки Су-57 і Су-75, але індійська сторона вийшла з проєкту 2018 року.