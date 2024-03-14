Бігли в 10 метрах від ворожих позицій: бійці ЗСУ в Білогорівці "евакуювалися" під носом у росіян

Українських захисників засипало в тунелі після того, як ЗС РФ вдарили по їхній позиції КАБами. Попри це, вони змогли вичекати зручний момент і вибратися. Весь цей час їм побратими кидали їжу та БК.

З Білогорівки на Луганщині з позицій, які перебували просто під носом окупантів, змогли вийти цілими та неушкодженими бійці Сил оборони, які там перебували. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Пам’ятаєте, я розповідав про хлопців в Білогорівці, які сиділи в підземеллі просто під п**арами? Так от, нещодавно провели заходи стосовно виведення пацанів з тієї позиції, їм потрібно було пробігти в 10 метрах вздовж позиції противника. На щастя, всім вдалося це зробити, всі вийшли без 200 та 300. До речі, поки вони там сиділи, їм стабільно підкидували їжу та БК", — розповів він.

Він додав, що минулої доби ЗС РФ в Білогорівці намагалися штурмувати українські позиції на ділянці одного бату. На штурм пішли 3 БМП з десантом. Одну БМП ЗСУ підбили, інші 2 почали тікати, скинувши десант. По них відпрацювали з артилерії 155-мм снарядами.

"На ділянці іншого бату п**ари вирішили залетіти на 9 багі, але взагалі безуспішно, FPV-дрони просто топ. П**ари працюють КАБами та "Солнцепеками", — написав "Алекс".

Як бійці опинилися під землею в Білогорівці

В районі Білогорівки розгалужена мережа підземних ходів, які активно використовували бійці ЗСУ. В середині лютого ЗС РФ авіаційними бомбами обвалили споруди одного з тунелів, де перебували 15 українських захисників. Їх засипало. Окупанти почули, що вони там, і змушували їх здатися в полон, але українські захисники відмовилися.

Лише якимось дивом групі бійців вдалося зробити дірку і під димами всім вийти на поверхню без втрат.

"З воїнів ніхто не дав задню, всі боролись до останнього, постійно виходили на радіозвʼязок, і коли зʼявилась можливість вибратись — грамотно скористались. Честь вам, хлопці", — написав тоді "Офіцер+".

Нагадаємо, що на Донеччині в районі населених пунктів Терни та Ямполівка після невдалого штурму позицій Сил оборони окупанти вирішили здатися в полон. Коли вони вирушили в напрямку українських позицій, їх розстріляли свої ж.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися по вулиці Першотравневій у Первомайському та розширили свій контроль над Тоненьким Донецької області.