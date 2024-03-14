Польський танк набуває форми: що нового в програмі K2 Black Panther (фото)

Серед основних відмінностей польського танка K2PL від оригінальної машини — дистанційно керований збройовий модуль, система активного захисту і "глушилка" безпілотників.

Військо Польське поступово озброюється основними бойовими танками K2 Black Panther виробництва південнокорейської корпорації Hyundai Rotem. У вересні минулого року стало відомо, що до 2026 року має бути налагоджено локальне виробництво машин у Польщі, проте деталі програми не розкривали. У зв'язку з цим оглядач Defence24 Антоній Валковскі 13 березня опублікував матеріал, у якому докладно йшлося про те, які основні відмінності між польськими танками K2PL і оригінальними машинами K2.

Зазначається, що сьогодні повний список змін у K2PL порівняно з корейським прототипом поки що не уточнено. Тим часом представники Hyundai Rotem надали інформацію про обладнання, яке обов'язково буде встановлено на польських машинах.

Ключові відмінності

Серед них дистанційно керований збройовий модуль, система активного захисту танка і "глушилка" для безпілотних систем. Також відповідно до побажань польських військових базою для K2PL стане оригінальний корпус і башта нинішнього K2, а не подовжена модель, яка була представлена на виставці MSPO 2022.

"Це означає те, що навряд чи буде передбачена можливість ізолювати від екіпажу боєкомплект для основної гармати, встановленої в корпусі, або перенести місце водія до поздовжньої осі машини. Реалізація цих рішень, хоча і бажана з погляду практичності та безпеки екіпажу, вимагала б серйозної переробки корпусу", — зазначає Валковскі.

На думку автора публікації, таке рішення призвело б до того, що мова йшла вже про нову модель танка, наприклад K2A1. Однак це не означає, що до цієї теми не можна буде повернутися в майбутньому, оскільки південнокорейські зброярі готові внести відповідні зміни в конструкцію в наступних партіях K2PL.

Польський танк K2 Black Panther з 20-ї механізованої бригади

Озброєння

Що стосується озброєння танка, то тут поки точних відомостей немає. Якщо в польському Міноборони вирішать залишити оригінальне стрілецьке озброєння, то танк буде оснащений великокаліберним 12.7-мм кулеметом SNT Motiv, а альтернативним варіантом є WKM-B калібру 12.7 x 99 мм.

Щодо боєприпасів до основної 120-мм гармати, то польські військові, безумовно, прагнутимуть уніфікації боєкомплекту танків Leopard 2, M1 Abrams і K2 Black Panther. Особливо важливою видається адаптація К2 до використання багатоцільових фугасних боєприпасів з програмованим детонатором, таких як німецький снаряд DM11, ізраїльський М339 і американський XM1147 AMP.

Бронезахист

Також інтерес викликає оснащення системою активного захисту (КАЗ). Імовірно, це буде не ізраїльська система Trophy HV від Rafael Advanced Defense Systems і не комплект корейської KAPS (Korean Active Protection System). Тут може йтися про нову систему KAPS-2 від Hyundai Rotem, хоча про її технічні подробиці нічого не відомо.

Єдине, про що йдеться, це те, що КАЗ має бути оптимізований для К2 за габаритами, масою та енергоспоживанням і базуватися на вже впровадженій, сертифікованій системі. Валковскі припустив, що це буде версія VPS-комплексу Trophy для британських танків Challenger 3.

Елементів системи активного захисту танка К2

Також танк можливо буде оснащений додатковими модулями захисту, через що вага машини збільшиться з 57 до 60 тонн.

Водночас без змін залишиться трансмісія корейського двигуна HD Hyundai Infracore DV27K, хоча в перспективі танк може отримати модернізований варіант DV27K зі збільшеною потужністю до 1700 к.с.

Насамкінець експерт зазначив, що наразі інженери розглядають варіант тактичного застосування танка на полі бою. Так, у світлі досвіду російсько-української війни, вважає Валковскі, видається розумним розглянути питання про те, чи слід надати K2PL можливість вести прицільний вогонь із закритих позицій.