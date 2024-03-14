Рішення за парламентом: прем'єр Естонії висловилася про відправлення військових в Україну

Голова уряду країни Кая Каллас заявила, що не може дати обіцянки, що їх війська не будуть відправлені в Україну, оскільки ситуація може змінитися.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що рішення щодо ухвалення військових до України будуть ухвалювати у парламенті країни. Про це політик повідомила під час виступу у законодавчому органі країни 13 березня, інформує ERR.

Відомо, що під час інформаційної години уряду переважно обговорювалася заява французького президента Еммануеля Макрона відносно перспективи відправлення іноземних військових до України. Від депутатів фракції Консервативної народної партії Естонії (EKRE) вчергове прозвучали вимоги надання гарантій, що естонські військові не будуть відправлятися до України. У відповідь на це Каллас заявила, що не вона буде приймати це рішення.

За словами політика, вона не дає таких обіцянок, оскільки обставини можуть змінитися. Каллас пояснила депутатам, що, як вони вважають, втручанням можна вважати що завгодно. Тому військова допомога Естонії Україні в Росії також може вважатися втручанням, оскільки, додала прем'єрка, її країна дуже зацікавлена у перемозі України та програші Росії.

Кая Каллас нагадала, що відправлення солдат за межі Естонії передбачає наявність мандату від депутатів Рійгікогу (естонського парламенту – ред.), тому саме вони прийматимуть остаточне рішення.

"Таким же чином ми здійснювали відправку солдатів у різні місії, це потребує мандату Рійгікогу. Я одноосібно не можу це вирішити. Це питання жодним чином не пройде повз вас", — заявила Каллас депутатам.

Нагадаємо, що 30 січня французький президент Еммануель Макрон заявив, що Європі слід бути готовою компенсувати скорочення допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки.