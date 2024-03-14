"Повна капітуляція України": Медведєв оголосив так звану "російську формулу миру"

Необхідним пунктом завершення війни колишній президент РФ назвав те, що "уся територія України — це територія Російської Федерації".

Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, запропонував так звану "російську формулу миру", яка передбачає повне знищення України. Свою заяву він опублікував у Telegram.

Він заявив, що РФ потребує "виплати усіх належних компенсацій". Важливим рішенням у разі капітуляції Києва представник Кремля назвав "ухвалення акту щодо возз'єднання територій України з РФ".

Медведєв наголосив на тому, що варто досягти так званого "консенсус із міжнародною спільнотою". Він вважає, що Україна має оголосити "повну і беззастережну капітуляцію", "провести демілітаризацію". Колишній російський президент наполягає на тому, щоб "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту".

Також заступник голови Радбезу РФ оголосив про те, що західні держави мають визнати "київський політичний режим нацистським". Саме наче теперішні українські партнери повинні, на його думку, провести "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

Російський чиновник вважає, що Україна має виплати компенсації Росії, зокрема, відшкодування родичам солдатів РФ. Необхідним пунктом він назвав те, що уся територія України — це територія Російської Федерації".

"Такою може бути м'яка російська формула миру", – вважає Медведєв.

Нагадаємо, 7 березня експрезидент РФ відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона стосовно підтримки України без "жодних обмежень". Він під час зустрічі з лідерами парламентських партій країни розповів про ситуацію на українському фронті і про те, якою він бачить подальшу підтримку Києва.