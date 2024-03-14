В Росії учасник "СВО" запустив ракетницю і спалив кафе з людьми

Окупант посварився з іншими відвідувачами і вирішив їх налякати. За свою витівку він отримав 20 років в'язниці.

У Москві судили учасника так званої "СВО". 23-річний контрактник, перебуваючи у переповненому відвідувачами кафе, вистрілив з ракетниці, через що спалахнула пожежа. В результаті загинули 13 людей. Про це повідомляє ВВС.

Подія сталася у Костромі у листопаді 2022 року. В розпал робочого дня в кафе відпочивав контрактник ЗС РФ Станіслав Іонкін. Він поконфліктував з кимось з присутніх і під час бійки дістав ракетницю і вистрілив з неї у приміщенні. Через це спалахнула стеля.

Вогонь швидко поширився і не всі змогли евакуюватися. В результаті загинули 13 людей.

Зазначається, що за свою витівку російський окупант отримав 20 років за ґратами.

Рідні Йонкіна розповідали, що незадовго до цього він повернувся з України, де брав участь у бойових діях та отримав поранення.

Після пожежі в кафе також було заарештовано власника приміщення та директора кафе. Їх звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Раніше повідомлялося, що у Росії "учасник СВО" накивав п'ятами з лікарні, прихопивши гранату. Чоловік проходив курс лікування в Ростові у військовому шпиталі, але не долікувався й просто одного дня зник із медзакладу.

Також повідомлялося, що у Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який вбивав полонених українських солдатів. Окупант під запис зізнався у воєнних злочинах — він розстріляв 3 українців і зарізав 2 польських добровольців.