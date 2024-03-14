Щоб Путін не переміг: спікер Конгресу Джонсон обіцяє розблокувати допомогу Україні зі змінами

Американський політик зазначив, що розуміє важливість допомоги Києву. За його словами, погоджений Палатою представників документ може відрізнятися від прийнятого Сенатом.

У розмові з сенаторами-республіканцями Майк Джонсон, спікер Палати представників, сказав, що палата працює над своїм проєктом для підтримки України, але відбудуться суттєві зміни, якщо порівнювати з документом, який ухвалив Сенат. Про це повідомляє The Hill.

У спілкуванні з репортерами він сказав, що розуміє важливість цього. Він "працюватиме над згодою Палати представників".

"Ніхто не хоче, щоб Володимир Путін узяв гору", – сказав Джонсон.

Спікер зазначив, що врешті у Палаті представників домовляться, тоді документ не виглядатиме так, як проєкт, ухвалений Сенатом. Зі слів сенаторів, проєкт Палати представників може пропонувати підтримку як позику або ленд-ліз. Це наче направлено на захист інтересів платників податків у США.

Джонсон, як йдеться у повідомленні, розповідав й стосовно створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію суверенних активів РФ та їхню передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України.

При цьому Джонсон не згадав, чи планує знову включати у цей проєкт норми щодо південного кордону США. Такі пропозиції для демократів можуть знову виявитися "червоною лінією".

Сенатор Джон Корнін, один з тих республіканців, які в лютому підтримали пакет з коштами на підтримку України. З його слів, після цієї дискусії з Джонсоном оптимістично налаштований стосовно, що Палата представників нарешті підтримає рішення стосовно допомоги для України.

"Я почув, що спікер тепер казав "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.

Нагадаємо, 14 березня у Конгресі США назвали крайні терміни прийняття законопроєкту про допомогу Україні. На переконання лідера демократичної меншості, до кінця наступного тижня спікер Палати представників Майк Джонсон повинен винести документ на розгляд.