ЗС РФ атакували Нікополь: серед постраждалих є дитина, — ОВА (фото)

Внаслідок артобстрілу поранення дістали один чоловік, троє жінок і семирічних хлопчик, повідомила місцева влада. Крім того, пошкоджені житлові багатоповерхівки, міська інфраструктура і автомобілі.

Збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Нікополь у Дніпропетровській області. Серед постраждалих є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окупанти б'ють по Нікополю з самого ранку четверга, 14 березня.

"В місті вже п’ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно. Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки", — написав Лисак.

73-річну жінку лікарі госпіталізували. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Фото: Сергій Лисак / Telegram Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами Наслідки артобстрілу Нікополя російськими окупантами

Крім того, у місті пошкоджені декілька багатоповерхових будинків та міська інфраструктура.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що російська армія обстріляла Нікополь з артилерії.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 14 березня у Сумах під час пошукової операції на місці, де російський дрон-камікадзе влучив у багатоповерхову будівлю в ніч на 13 березня, рятувальники знайшли тіло чоловіка. Кількість жертв ворожої атаки збільшилася до трьох осіб. Також поранення дістали ще 14 осіб.

У ніч на 14 березня ЗС РФ обстріляли Харківщину і Сумщину. Окупанти також запускали ракети та іранські дрони-камікадзе Shahed у напрямку Полтавської області.