Китай став лідером у галузі надзвукової зброї: які ракети НВАК найнебезпечніші

У Пентагоні зазначили, що американські гіперзвукові ракети не будуть оснащені ядерними боєголовками, оскільки це виявиться "стратегічно дестабілізуючим" фактором.

За даними американської розвідки, Китай володіє найбільшим у світі арсеналом надзвукових ракет, які можуть вражати американські цілі як ядерними, так і звичайними боєголовками. Про це 12 березня повідомили в The Washington Times.

Зазначається, що на другому місці перебуває Росія, яка також володіє "гіперзвуковими" ракетами, здатними нести ядерні боєголовки. Йдеться про три види надшвидкісної маневрової зброї, яка також може бути оснащена як ядерними, так і звичайними боєголовками.

Таким чином такі досягнення геополітичних супротивників США залишили американців позаду у найважливішому аспекті сучасної гонки озброєнь.

Тим часом незважаючи на те, що цей вид озброєння становить чималу загрозу безпеці США, Пентагон не планує оснащувати плановані гіперзвукові ракети ядерними боєголовками через побоювання, що така зброя виявиться стратегічно дестабілізуючою.

На сьогодні внаслідок кількох недавніх невдалих випробувань гіперзвукової зброї, Пентагон намагається наздогнати Китай і Росію в розробці та розгортанні нових високошвидкісних ракет, швидкість яких перевищує 5 Махів, тобто вп'ятеро більша за швидкість звуку.

Чим може загрожувати Китай

Аналітик Національного центру повітряно-космічної розвідки Розвідувального управління Міністерства оборони США Джеффрі Маккормік зазначив, що за останні два десятиліття Китай провів "вражаючі" випробування і створив гіперзвукові ракети для нанесення ядерного і звичайного удару по США. Таким чином Пекін тепер володіє "провідним у світі гіперзвуковим арсеналом".

Маккормік сказав, що найбільш смертоносною гіперзвуковою ракетою НВАК є DF-17, розгорнута 2020 року. Вона здатна подолати щонайменше 994 миль (1600 км), що дасть їй змогу досягти американських військових баз і флоту в західній частині Тихого океану.

Китайські ракети DF-17

Російський перехоплювач МіГ-31К з ракетою "Кинджал"

Відповідні заходи США

Чиновники з Пентагону наголошують, що розробка гіперзвукових ракет у США — це одне з найнагальніших питань національної оборони країни, оскільки і Росія, і Китай продовжують розробку своїх власних програм "запаморочливими темпами".

Республіканський конгресмен Дуг Лемборн у зв'язку з цим заявив, що спільна ракетна програма американських армії і флоту зазнала кількох невдач у випробуваннях, але військові працюють над виявленням та усуненням несправностей і поверненням програм до льотних випробувань.

"Однак наразі ми все ще сильно відстаємо від наших супротивників, навіть якщо все піде за планом", — підкреслив Лемборн.

За його словами, гіперзвукові ракети є ключовим компонентом у комплексі можливостей, необхідних об'єднаним силам для стримування, і вони вкрай необхідні в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії китайським силам.

Нагадаємо, оглядачі The War Zone повідомили, що ВПС США залишаються відкритими в можливості продовження роботи над гіперзвуковою ракетою ARRW або AGM-183A. У 2025 році грошей для ракети AGM-183A не передбачено, але є натяки, що свідчать про продовження розробки після випробувань.