У Повітряних силах запевнили, що Patriot надалі виконує завдання у прифронтових регіонах

За словами командувача Миколи Олещука, окупанти атакують Україну авіабомбами та авіаційними ракетами на різних напрямках.

Зенітні ракетні підрозділи, зокрема і американська система Patriot, продовжують виконання бойових завдань у встановлених районах на прифронтових територіях. Про це у своєму Telegram написав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він підкреслив, що українська територія на різних напрямках продовжує потерпати від російських атак із застосуванням керованих авіабомб та авіаційних ракет.

За словами Олещука, Повітряні сили залучають всі наявні інструменти та засоби для якісної протидії тактичній авіації ворога, щоб тримати її якомога далі, та, якщо є можливість, зменшувати потенціал дій російських літаків "Су".

Командувач Повітряних сил запевнив, що всі наявні ракетні підрозділи, у тому числі ЗРК Patriot, як і раніше, виконують завдання у визначених районах прифронтових територій. Кожного дня українські льотчики виконують бойові завдання та героїчно знищують ворога.

Нагадаємо, що 11 березня низка російських пропагандистських ЗМІ повідомили про нібито знищення загарбниками двох установок Patriot. При цьому було застосовано балістичні ракети "Іскандер". Водночас офіційної інформації про знищення озброєння не надходило. Вперше Україна отримала американські ЗРК Patriot від союзників ще минулого року. ЗСУ отримали такі системи від Нідерландів, Німеччини та США.