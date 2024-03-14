"Вони не будуть вільними": вибори президента у Росії не принесуть зміни в Кремлі, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, спроби РФ організувати виборчі дільниці в окупованих регіонах України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президентські вибори в Російській Федерації не принесуть жодних змін у Кремлі. Про це він сказав у четвер, 14 березня, на пресконференції в Брюсселі.

Крім цього, він наголосив, що спроби Росії організувати вибори в тимчасово окупованих регіонах України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право.

Генсек Альянсу додав, що вільні та чесні вибори є основою будь-якої демократії, проте в РФ вони такими не будуть. Адже, за його словами, "опозиційні політики перебувають у в'язниці, деякі з них вбиті, а багато хто у вигнанні", а тим, хто намагався зареєструватися як кандидат, відмовили у цьому праві.

"Тож ми можемо сказати, фактично ще до виборів, що вони не будуть вільними і чесними. І ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть якісь зміни в Кремлі. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-яку частину виборів в окупованих регіонах України є абсолютно незаконними, такими, що порушують міжнародне право", — зазначив Столтенберг.

Також Столтенберг наголосив, що Україна терміново потребує військової допомоги, а союзники по НАТО повинні "проявити політичну волю", аби надати ЗСУ все необхідне. Крім того, генсек Альянсу заявив, що у громадян України "не закінчується мужність, в них закінчуються боєприпаси".

"Разом ми здатні надати Україні те, що їй потрібно, тепер нам потрібно продемонструвати політичну волю для цього. Усі члени Альянсу повинні діяти швидко, кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні. Це критичний момент, і було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше під час брифінгу Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО повинні оперативно надати Україні додаткову військову підтримку, щоб запобігти можливим негативним наслідкам, пов'язаним із потенційною перемогою Росії у війні.