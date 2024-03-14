"Це критичний момент": Столтенберг закликав НАТО не дати Путіну здобути перемогу у війні

За словами генсека Альянсу, країни блоку мають забезпечити Київ усім необхідним якнайшвидше.

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Члени НАТО повинні оперативно надати Україні додаткову військову підтримку, щоб запобігти можливим негативним наслідкам, пов'язаним із потенційною перемогою Росії у війні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Він зазначив, що українцям необхідні додаткові боєприпаси, оскільки у них достатньо мужності, але недостатньо бойового спорядження.

"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", — заявив генсек.

Столтенберг наполягав на тому, що країни НАТО повинні "швидко і рішуче діяти", оскільки затримка може призвести до "реальних наслідків на бойовій ділянці".

"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити Путіну взяти гору", — сказав він.

Нагадаємо, що Пентагон анонсував перший пакет військової допомоги у 2024 році. Україна отримає озброєнь на 300 млн доларів. У Міноборони США під час брифінгу пояснили, звідки взялися кошти попри відсутність рішення Конгресу.

7 березня Джон Кірбі заявив, що Штати шукають інші можливості для підтримки України через затягування з рішенням про допомогу.

3 березня ЗМІ писали, що за допомогу Україні в Конгресі проголосують до середини березня — початку квітня.