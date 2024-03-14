Щоб виснажити РФ: Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро на рік

У Міноборони Естонії заявили, що країнам групи "Рамштайн" необхідно інвестувати 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, щоб вона виграла війну.

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Естонія вважає, що країни групи "Рамштайн" можуть разом виділяти 120 млрд євро на рік на допомогу Україні. Також гроші можна запозичувати на фінансових ринках ЄС. Про це пише Euractiv.

Як розповів постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Сальм, ця сума лише приблизна цифра.

За словами журналістів, естонські політики не раз заявляли, що країнам групи "Рамштайн" необхідно інвестувати 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, щоб вона виграла війну. Гроші будуть витрачені на обладнання та боєприпаси.

За словами Сальма, якби країни коаліції "Рамштайн" витрачали б 0,25% від свого ВВП на допомогу Україні щороку, то якраз вийшло б близько 120 млрд євро.

"З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе виснажити Росію", — сказав він.

Однак він попередив, що навіть якщо гроші почнуть надходити до бюджетів зараз, щоб набралася така сума, піде близько 9 місяців. Також Сальм сказав, що 120 млрд — це сума, яка не охоплює власні витрати України, допомогу Заходу в підготовці українських військових, гуманітарну допомогу та інше.

Естонський політик заявив, що Захід витрачає на допомогу Україні лише половину від того, що витрачає на війну Росія. На його думку, 0,25% від ВВП — це доступна сума для європейських країн. При цьому Єврооблігації стануть засобом отримання доступу до грошей якомога швидше.

"Деякі країни заявили, що це буде не за коштами, і саме тут вступає в гру обговорення єврооблігацій", — припустив Сальм.

Він зазначив, що в цьому випадку 27 держав-членів ЄС разом доручать виконавчій владі ЄС знайти гроші на фінансових ринках за рахунок випуску військових єврооблігацій.

Нагадаємо, посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Варшава не заохочуватиме українських біженців повертатися додому і водночас не перешкоджатиме. Наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців у Польщі, бо це не та країна, де можна комфортно жити на пільги.