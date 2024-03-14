Польща зацікавлена в робочій силі і не заохочуватиме українців повертатися додому, — посол

Зараз польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців у Польщі, бо це не та країна, де можна комфортно жити на пільги.

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Польща не заохочуватиме українських біженців повертатися додому і водночас не перешкоджатиме. Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW.

"Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", — сказав він, відповідаючи на питання щодо планів Польщі сприяти поверненню українських біженців в Україну.

Він додав, що Польща зацікавлена в українцях, зокрема, з точки зору польського ринку праці.

"Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", — додав Гузи.

Посол також зауважив, що наразі польський уряд вирішує, як врегулювати питання довгострокового перебування українців у Польщі, бо це не та країна, на його думку, де можна комфортно жити на пільги.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного в Польщі в лютому цього року, половина українських жінок із дітьми заявили про намір залишиться в Польщі.

До того ж у січні стало відомо, що Німеччина спростила умови отримання громадянства для біженців.