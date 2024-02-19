Розділені на дві групи: близько 50% біженок з України хочуть залишитися в Польщі, — дослідження

За словами вчених, більшість українських біженок належать до середнього класу. Середній вік становить 44 роки, 83% з них мають вищу освіту.

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Близько 50% українок, які втекли після початку повномасштабної війни до Польщі, хочуть там залишитися. Лише 42% біженок збираються повернутися додому. Про це пише польське видання Rzeczpospolita з посиланням на дослідження Міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні при Університеті Національної комісії з освіти в Кракові.

Як розповів професор Пьотр Длугош, результати дослідження свідчать про те, що українські біженки поділяються на два типи: перші бачать своє майбутнє в Польщі, а тому активно інтегруються та інтегрують своїх дітей, а другі хочуть повернутися додому, через що не так активно вчать мову.

"До нашої країни ставляться як до хорошого притулку, ці люди схильні відокремлюватися, у них є фінансові ресурси, вони не так часто відправляють своїх дітей до польських шкіл і не вчать мову. Щойно війна закінчиться, вони покинуть нашу країну. Друга група покладає надії на нашу країну, має намір у ній залишитися, вчить мову, відправляє дітей до польських шкіл і працює або шукає роботу", — сказав він.

Повідомляється, що на бажання українок повернутися додому можуть вплинути кілька чинників:

закінчення війни (67%);

добре оплачувана робота в Україні (38%);

викорінення корупції в Україні (31%);

любов до України (31%);

вищий рівень життя в Україні (28%);

прагнення до життя і розвитку в Україні (27%).

За словами дослідників, більшість українських біженок належать до середнього класу. Середній вік становить 44 роки, 83% з них мають вищу освіту. Найобтяжливішими проблемами для них є відсутність чітких планів і розлука з близькими.

"Крім військової травми, є відірваність від сім'ї, проблеми з дітьми, відірваними від однолітків, а також конфлікти в школах з однолітками-поляками", — сказав Длугош.

Видання пише, що українки визнають, що ситуація, в якій вони опинилися, морально важка. Третина опитаних користувалася допомогою психолога, а кожна п'ята приймала заспокійливі препарати. Майже в половини спостерігаються симптоми депресії.

За словами журналістів, дослідження проводили на рубежі жовтня і листопада 2023 року. Для аналізу було відібрано 466 опитувань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що біженці з України "підняли" криміногенну ситуацію в Польщі. Найчастіше через масштабність міграції злочини скоювали в Польщі українці — вони становлять більш ніж половину іноземців, які були притягнуті до кримінальної відповідальності. Далі йдуть грузини та білоруси.