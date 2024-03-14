Відбирають автомобілі та змушують рити окопи: у ЦНС розповіли про дії ЗС РФ в окупації

За даними українського підпілля, противник шукає "порушників" комендантської години на захоплених територіях, після чого відбувається конфіскація транспортних засобів. Ба більше, якщо мешканець не підтримує місцеву "владу", то його можуть затримати.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України не залишають у спокої місцевих жителів. У декого можуть навіть відбирати автомобілі. Про це повідомили в Центрі національного опору (ЦНС).

За інформацією українського підпілля, вже фіксувалися випадки, коли у місцевих жителів за порушення комендантської години відбирали транспортні засоби.

На цьому репресії не закінчуються і противник намагається використати українців в окупації, які нібито в чомусь завинили, для потреб ЗС РФ.

"Окрім конфіскації майна, ворог практикує примусові роботи для "порушників". Зокрема затриманих примушують копати окопи на потреби окупантів", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Центрі національного спротиву додали, що в усіх затриманих одразу перевіряють наявність російського паспорта та оглядаються телефони. Якщо у противника виникли підозри, що мешканець окупованих регіонів нібито не є лояльним до місцевої "влади", то його затримують.

До слова, напередодні голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров розповідав, що російським окупантам можуть почати роздавати керівні посади на захоплених територіях. Це один із проєктів Кремля, який спрямований на те, щоб замінити етнічний склад регіонів і щоб росіяни туди активніше переїжджали разом зі своїми сім'ями.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що окупанти хочуть вивезти до 100 дітей з окупації в РФ, де навчатимуть керувати БПЛА. За даними підпілля, вже у квітні на території одного з таборів Краснодарського краю відбудуться збори підлітків 14-17 років. Йдеться про тих українців, які перебувають у "Юнармії".