Жодних загроз для НАТО: майже всі сухопутні війська РФ перебувають в Україні, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, погрози Кремля на адресу Фінляндії нічим не аргументовані, адже більша частина сил Москви перебуває в Україні. Ба більше, зараз Гельсінкі у більшій безпеці після вступу до організації.

Загроза для країн Альянсу наразі практично відсутня. Пов'язано це з тим, що Росія задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 14 березня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо провокативних заяв Кремля та погроз про нарощування військового угруповання на кордоні з Фінляндією, генсек заявив, що зараз Гельсінкі в рази підвищив свою безпеку.

"Фінляндія зараз перебуває в безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов'язаннями в обороні, згідно зі статтею 5 (Вашингтонського договору — ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тому ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", — заявив Єнс Столтенберг.

Водночас союзники по Альянсу не припиняють стежити за ситуацією і продовжують уважний моніторинг за діями Російської Федерації, як каже генсек НАТО. Також було додано, що організація здатна захистити кожного свого союзника й успішно виконує це останні 75 років свого існування.

Нагадаємо, під час брифінгу Єнс Столтенберг також закликав НАТО не дати російському президенту Володимиру Путіну здобути перемогу у війні. За його словами, країни блоку мають забезпечити Київ усім необхідним якнайшвидше. Це значно підвищить бойові можливості ЗСУ.