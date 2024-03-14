Оборонний концерн Rheinmetall планує збудувати в Україні 4 збройові заводи

Концерн Rheinmetall планує у 2024 році запустити в Україні виробництво бронетехніки — першими вироблятимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив у четвер, 14 березня, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Про це повідомляє Agence France Press.

Війна в Україні сприяла розвитку збройової промисловості Німеччини, оскільки країни прагнуть переозброїтися перед загрозою з боку Росії.

"Зараз Україна є для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал 2-3 мільйони євро у продажах на рік", — зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів компанії за 2023 рік.

Rheinmetall та Україна

Найбільший виробник військової техніки Німеччини оголосив у лютому 2024 року про угоду з українською компанією щодо виробництва артилерійських снарядів в Україні. Компанія заявила, що планує збільшити виробництво артилерійських снарядів, оскільки європейські союзники щосили намагаються збільшити виробництво, щоб вони могли забезпечити Київ великою кількістю боєприпасів.

Rheinmetall ще на початку 2023 року розкрив плани розвитку свого підприємства в Україні. Концерн планує в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. У жовтні 2023 року "Укроборонпром" і Rheinmetall створили спільне підприємство, де обслуговуватимуть і ремонтуватимуть західну техніку, передану Україні.

Крім того, Rheinmetall також планує запустити у 2024 році в Україні виробництво бронетехніки — першими вироблятимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.

За інформацією AFP, незабаром відбудеться закладка заводу, але поки невідомо, де саме. Його побудують за зразком німецького заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів. Компанія вже управляє спільним підприємством в Україні з ремонту військової техніки.

Плани концерну

Група, що базується в Дюссельдорфі, яка виробляє частини танків Leopard, що після довгих коливань Берлін погодився відправити в Україну, повідомила про рекордні продажі в 7,2 мільярда євро минулого року і планує перевищити 10 мільярдів євро (10,9 мільярда доларів) у 2024 році.

Акції компанії злетіли на 5% на Франкфуртській біржі після оголошення результатів, а зростання попиту 2023 року на продукцію компанії вивело Rheinmetall на позиції блакитних фішок в індексі DAX.

Концерн також збирається побудувати завод у Литві, де Німеччина планує розмістити на постійній основі військовий підрозділ розміром із бригаду для гарантування безпеки східного флангу НАТО.

Нагадаємо, 6 лютого Rheinmetall оголосив, що планує поставити Україні десятки тисяч боєприпасів і техніку. Найбільший німецький виробник зброї уклав контракт на постачання українським військовим 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і двох Leopard 1 для навчання.