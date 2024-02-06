Leopard 2, Marder та інше: Rheinmetall планує поставити Україні десятки тисяч боєприпасів і техніку

Найбільший німецький виробник зброї уклав контракт на поставку українським військовим 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і двох Leopard 1 для навчання.

Related video

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує протягом 2024-2025 років відправити в Україну велику кількість різноманітних боєприпасів та броньованої техніки. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну.

Що вже було передано Україні

У пресслужбі зазначають, що Rheinmetall тепер є єдиним оборонним підрядником, "здатним постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру". Зокрема, йдеться про снаряди для:

20-мм для бойової машини піхоти Marder;

40-мм боєприпаси;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танкові боєприпаси для Leopard 2.

Крім того, у повідомленні додали, що до кінця минулого року було виготовлено та поставлено 40 тисяч із загальної кількості 300 тисяч набоїв калібру 35 мм для зенітного танка Gepard.

На додаток, Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України з постачання 155-мм артилерійських боєприпасів – кілька десятків тисяч снарядів уже поставлено.

Заплановані поставки боєприпасів

На офіційному сайті концерну додають, що цьогоріч до України надійдуть ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм. У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall на постачання кількох десятків тисяч снарядів у 2025-му.

Окрім Німеччини, ще одна країна-член НАТО замовила від компанії Rheinmetall значну кількість 155-мм боєприпасів для України. Виробництво снарядів буде здійснено іспанською компанією Rheinmetall Expal Munitions, і їх планується поставити до 2025 року.

Військова техніка для України

Також Rheinmetall надає Україні значну підтримку в галузі бойових машин або за допомогою багатосторонніх програм обміну Ringtausch з такими країнами-партнерами, як Греція, Словаччина і Чехія, або за допомогою прямих поставок.

До кінця 2023 року найбільший німецький виробник зброї поставив в Україну понад 100 бойових машин піхоти Marder.

"Подальші поставки у двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році", — повідомили у Rheinmetall.

Танки для ЗСУ

У концерні зазначили, що компанія Rheinmetall уклала контракт на поставку в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'ять броньованих евакуаційних машин і два танки Leopard 1 для навчання. Це постачання заплановано на 2024 рік, а відповідні роботи відбудуться в Унтерлюссе і Касселі.

"За дорученням урядів Нідерландів і Данії компанія Rheinmetall поставить 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два таких бойових танки вже доставлені для навчання українських збройних сил. Решту танків буде передано цього року", — йдеться у повідомленні.

Системи ППО

"Успіх 35-мм зенітки Gepard в Україні підкреслює ефективність гарматної протиповітряної оборони, особливо проти крилатих ракет і безпілотників. Цю традицію підтримує сучасна система Skynex від Rheinmetall", — звітує виробник.

Система призначена для використання на близьких дистанціях, де ефективність керованих ракет обмежена. Застосування програмованих боєприпасів повітряного вибуху калібру 35 мм Ahead, спеціально розроблених компанією Rheinmetall для цієї цілі, коштує значно менше, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет.

У 2023 році перша система Skynex була передана українським Силам оборони. Поставки систем Skynex продовжаться протягом 2024 року.

Польовий госпіталь і медпункт

У співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH передала польовий госпіталь, що включає 32 ліжка для пацієнтів, вісім з них для інтенсивної терапії, а також найсучасніші медичні та обладнання для інтенсивної терапії.

У серпні 2023 року десять українських військовослужбовців пройшли 14-денне навчання в Німеччині, де навчилися збирати, розбирати й експлуатувати мобільний польовий госпіталь. Вони повернулися у свої райони діяльності одразу після завершення курсу.

Окрім цього, у грудні 2023 року компанія Rheinmetall передала Україні рятувальну станцію. Друга рятувальна станція з'явиться в першому кварталі 2024 року.

Нагадаємо, уряд Угорщини ухвалив рішення доручити Rheinmetall розробити Panther для серійного виробництва.