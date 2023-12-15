Угорщина підписала з концерном Rheinmetall контракт на розробку танка Panther

Угорський танк має 120-міліметрову гармату, щоб можна було використовувати боєприпаси "Леопардів".

Related video

Уряд Угорщини ухвалив рішення доручити Rheinmetall розробити Panther для серійного виробництва. У пресслужбі концерну повідомили подробиці.

Важливо

Україна хоче налагодити виробництво танків Panther і дронів Bayraktar, — WSJ

Відповідний контракт підписано в угорському Залаегерсегу. На розробку планується надати близько 288 мільйонів євро.

Rheinmetall співпрацює над проєктом з угорським державним холдингом N7, який також має 49% акцій у спільному підприємстві Rheinmetall Hungary. Прототип був представлений у червні 2022 року на виставці зброї Eurosatory в Парижі.

"Ми раді, що з Угорщиною ми знову можемо встановити віху в наступному поколінні бойових машин", — сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

У концерні назвали Panther найсучаснішим бойовим танком у світі. Бойова машина, як йдеться у повідомленні, встановлює нові стандарти бойової ефективності механізованих підрозділів і забезпечує високу життєздатність у майбутньому. Угорський танк має 120-міліметрову гармату (замість фактичних 130 мм), щоб можна було використовувати боєприпаси "Леопардів".

Відправною точкою для шасі є броньована евакуаційна машина Büffel із сімейства Leopard. Це призведе до ефекту синергії в логістиці, обслуговуванні та навчанні. Терміни використання танка Бундесвером невідомі.

Видання Bild назвало основні відмінності від танка Leopard:

замість чотирьох екіпаж Panther складається лише з трьох осіб: командира, водія та навідника;

130-мм гармата мала б приблизно на 50 відсотків більшу вогневу потужність, ніж 120-мм гладкоствольна гармата Leopard 2, і значно більшу дальність стрільби;

автоматична дистанційно керована бойова станція з системою всепогодних датчиків також встановлена в задній частині вежі. Стартер для дронів Hero 120 також можна інтегрувати;

покращено броню та системи захисту;

дизельний двигун V12 від MTU має 1500 к.с. і запас ходу 500 кілометрів.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що перші відремонтовані українські Leopard 2A6 готують до повернення в Україну. Литва провела ремонт щонайменше двох пошкоджених машин української армії. Усього Україна отримала 21 Leopard 2A6.