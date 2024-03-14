На одного захисника має бути вісім цивільних, які забезпечують економіку, — Стефанчук (відео)

За словами спікера парламенту, важливо з'ясувати, чи "доцільний цей механізм" бронювання для громадян, які заробляють від 35 тисяч.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що утримання одного воїна на передовій мають забезпечувати вісім цивільних осіб. Говорячи про броню від мобілізації спікер парламенту знову навів аналогію із середньовічною Англією. Про це повідомляє "Суспільне".

На запитання про справедливість можливого бронювання від призову осіб із зарплатою від 35 000 грн або залежно від особистого внеску громадян в економіку країни Стефанчук пустився в історичний екскурс. Нагадав, що в першій половині минулого тисячоліття в Англії діяв так званий "податок на боягузтво": люди платили, щоб не йти в лицарі. Аналог податку, за словами спікера ВР, був і в інших країнах, але все ж таки це ніде не принесло свої плоди.

"Я не знаю країни, де це дійсно спрацювало, — сказав він. — Але, з іншого боку, я розумію, що на одного воїна, який захищає країну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна".

Стефанчук згадав про важливість економіки та необхідність пошуку заходів і засобів, які б підвищували добробут України.

Руслан Стефанчук — про бронювання (з 23:20)

За його словами, хоча вже йде третій рік війни, країна демонструє "непогані показники в економіці". Водночас він підкреслив, що кожен успіх — це підсумок "складної роботи й уряду України, і всіх, хто займається економічною сферою".

Щодо планів можливого бронювання для громадян, які заробляють від 35 тисяч, Стефанчук сказав, що важливо з'ясувати, "чи доцільний цей механізм".

Нагадаємо, що голова РНБО України Олексій Данілов заявив, що в основі закону про мобілізацію має бути закладений принцип справедливості: ті, хто зараз на фронті, потребують відпочинку.

Також повідомлялося, що в Раді розповіли, чи заборонять ухильникам керувати автомобілями.