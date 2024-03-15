Мобілізація в Україні: які професії допоможуть отримати бронювання від призову

За словами виконавчого директора сайту з пошуку роботи Артура Міхно, представники менеджерських посад, директори, багато робітників і програмісти отримують зарплату, яка дозволила б отримати бронь.

В Україні особи, які обіймають високі офіційні посади, зможуть уникнути призову до Збройних Сил України, сплачуючи значні податки. Це стосується як менеджерів, так і працівників різних галузей, включно з IT-фахівцями та співробітниками у сфері продажів. Про повідомив виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно в ефірі телемарафону.

Згідно з його твердженнями, в Україні значна кількість громадян нині отримують заробітну плату понад 35 тисяч гривень. Це, особливо, стосується представників менеджерських позицій, таких як керівники відділів або директори, а також багатьох робочих спеціальностей.

"Наприклад, якщо подивитися "тонувальник", "автомаляр", "арматурник", "укладальник плитки", то середню зарплату, яку ми бачимо за вакансіями, вона вища за 35 тисяч", — зазначив Міхно.

Також високооплачуваними спеціальностями нині є працівники у сфері інформаційних технологій (IT). Незважаючи на скорочення кількості вакансій у цій галузі, рівень заробітної плати, як і раніше, залишається досить високим.

"Також дивлюся напрямки, що стосуються продажів, і такі позиції, як "регіональний менеджер", "продавець-консультант", які працюють у business-to-business форматі, дуже часто пропонують зарплати, вищі за цю позначку", — додав Артур Міхно.

Нагадаємо, що 12 березня у Верховній Раді обговорювали дві різні моделі законопроєкту про запровадження економічного бронювання від загальної мобілізації. Одна з моделей, запропонована Офісом президента, передбачає встановлення порогу в 35 000 гривень. Інша модель розробляється комітетом з питань економічного розвитку, і вона пропонує справляння додаткового військового збору за кожну заброньовану людину, незалежно від її посади, заробітної плати чи інших критеріїв.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни в систему бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.