Загрози від ПЗРК: Ізраїль розробляє бортові системи ПРО для бізнес-джетів (фото)

Через збільшення кількості гуманітарних рейсів, пов'язаних із війною в Україні, з боку операторів цивільних літаків збільшився попит на системи захисту від переносних ЗРК.

Ізраїльські збройові компанії зацікавлені в розробці систем протиракетної оборони для цивільних літаків, оскільки останнім часом оператори бізнес-джетів хочуть захистити свої літаки від переносних ЗРК. Як повідомили 14 березня в Zona Militar, підвищений попит частково можна пояснити великою кількістю гуманітарних рейсів, пов'язаних із війною в Україні.

Згідно з доповіддю Small Arms Survey, незважаючи на глобальну кампанію по боротьбі з незаконним розповсюдженням переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), з 2011 року було виявлено розповсюдження цього виду озброєння в більш ніж 32 країнах. Зокрема, до 2022 року ПЗРК набували проросійські бойовики "ЛДНР" та етнічні озброєні групи в М'янмі шляхом крадіжки, умисного передання, або купівлі на чорному ринку.

Оглядачі нагадали, що Ізраїль зіткнувся із загрозою ПЗРК 2002 року, коли дві такі ракети запустили в напрямку ізраїльського пасажирського літака, що вилетів із Момбаси в Кенії. Тоді ракети не влучили в літак — він продовжив політ і безнапасно приземлився в Тель-Авіві. Але після цього інциденту Міноборони Ізраїлю звернулося до оборонної промисловості з проханням знайти спосіб боротьби із загрозою.

Перші рішення

Однією з перших збройових компаній, які запропонували своє рішення щодо ПРО, була ізраїльська Elbit Systems. Інженери розробили захист MUSIC — це багатоспектральна система протидії на основі ІЧ-лазера, що захищає широкий спектр літальних апаратів, включно з великими й малими літаками, а також гвинтокрилими платформами від ракет з інфрачервоним наведенням.

Різні версії MUSIC поєднують у собі компактну дзеркальну турель, тепловізійну камеру з високою частотою кадрів і передову лазерну технологію. За словами розробників, це інноваційне поєднання забезпечує ефективний, надійний і недорогий захист для всіх типів літаків у будь-яких умовах експлуатації.

Система ПРО MUSIC

Іншою ізраїльською компанією, яка розробила подібні системи захисту, є Bird Aerosystems. Її система SPREOS поєднує в собі напівактивний дводіапазонний радар і спрямовану ІЧ-протидію. Заданий датчиками попередження про ракетний напад, SPREOS наводиться на передбачувану загрозу, виконує ультразвуковий аналіз, щоб підтвердити наявність реальної загрози, і витягує її ключові параметри. Крім того, SPREOS точно відстежує і направляє на загрозу передовий твердотільний квантовий каскадний лазер (QCL) 5-го покоління для найефективнішого глушіння ракети, постійно оцінюючи процес придушення.

Система ПРО SPREOS

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