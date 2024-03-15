В регіонах небезпечно: РДК знову звернувся до мешканців Курської та Бєлгородської областей

Для всіх охочих евакуюватися найближчим часом організують гуманітарний коридор. Кремль розміщує свої війська серед житлових кварталів та використовує громадян як "живий щит".

Представники російських добровольчих батальйонів, які беруть участь у війні на боці України, вчергове виступили із закликом до жителів Курської та Бєлгородської областей РФ. Зокрема мирним жителям вказали на необхідність евакуюватися в більш безпечні райони чи знайти притулок. Про це йде мова у повідомленні РДК.

Зокрема там наголосили, що через активізацію бойових дій у РФ, члени Легіону "Свободи Росії", Добровольчого Корпусу та Сибірського батальйону закликали населення Бєлгородської та Курської областей впродовж сьогоднішнього дня перебувати в укриттях. Також там пояснили, що до моменту завершення військової операції найкращим рішенням буде залишити територію Курської та Бєлгородської областей.

Також зазначається, що в період з 21:00 15 березня до 7:00 (за московським часом) 16 березня планується забезпечити гуманітарний коридор для всіх, хто хоче евакуюватися з зони бойових дій.

Для тих громадян, у кого не буде можливості скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити місце проведення бойових дій, рекомендується знайти надійне укриття, не виходити на прогулянки, не перебувати у місцях скупчення техніки та людей і, якщо є можливість, перебувати вдома чи в безпечних місцях.

Окремо у РДК наголосили, що російське політичне керівництво не припиняє прикривати свої війська мирними жителями, використовуючи їх як "живий щит". Через це перебування населення на території Бєлгородської та Курської областей стає особливо небезпечним.

Нагадаємо, що вчора, 14 березня, Російські добровольці зафільмували, як виглядає село в Бєлгородській області після боїв та обстрілів. Там понівечили всі будівлі.