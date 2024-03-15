"Працював в інтересах ворога": у РДК розповіли, як виявляли "засланих козачків"

Командир Денис Нікітін зазначив, що зрадників у лавах РДК виявляли відразу після формування корпусу, коли ставка робилася на кількість особового складу. Подвійних агентів виявляли і розбиралися з ними відповідно до законів воєнного часу.

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Уже кілька днів триває військова операція в кількох російських регіонах. Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Нікітін із позивним White Rex в інтерв'ю "Українській правді" розповів більше про діяльність формування.

За його словами, наразі під його керівництвом перебувають понад тисяча бійців, серед яких є і вихідці з ПВК "Вагнер" та "Шторм Z". Водночас, траплялися й випадки, коли до підрозділів потрапляли й "заслані козачки".

Річ у тім, що віднедавна РДК бере на роботу військовополонених, серед яких є бійці перелічених вище формувань. Вони проявляють себе досить ефективно і часом краще за добровольців.

"Це найкращий контингент, тому що вони розуміють, що скоїли злочин, що до них ще більша увага, і вони хочуть спокутувати свою провину перед власною совістю, перед цією країною, тому працюють по максимуму. Вони супермотивовані", — розповідає Денис Нікітін.

А ось що стосується засланих людей, то їх фіксували на початковому етапі існування "Русского добровольческого корпуса", коли безпеці приділяли не так багато уваги. Тоді було важливо набрати більше людей серед росіян. Фіксувалися не на якості людей, а на їхній кількості. Тому й траплялися неприємні інциденти.

"Вона (людина, — ред.) не одразу розкрилася. Але згодом ми звернули увагу, що в колективі почав дуже сильно погіршуватись клімат. Із часом ми зрозуміли, що через цю людину: вона не просто плела інтриги, а хотіла перехопити важелі керування в підрозділі. Ми з нею вчинили відповідно до закону воєнного часу – вона працювала в інтересах ворога", — підсумував командир РДК.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що за ніч із Курської та Бєлгородської областей виїхали понад 7600 автомобілів. За даними Легіону "Свобода Росії", величезна кількість росіян скористалися рекомендацією і убезпечили себе від наслідків рейду. Удари по військових об'єктах продовжаться після завершення дії гуманітарного коридору.