Швеція підтримала ініціативу Чехії та надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

Уряд скандинавської країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести перемовини з відповідальним органом Чеської Республіки стосовно реалізації плану постачання.

Швеція підтримала ініціативу Чехії щодо закупівлі великої кількості боєприпасів для України. Сканинавська крїна надасть 30 млн євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Швеції.

Уряд країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести перемовини з відповідальним органом Чеської Республіки стосовно реалізації цієї ініціативи. Міністр оборони Пол Йонсон розповів, що потреба в боєприпасах для України велика, особливо це стосуєтьься артилерійських снарядів. Чехія визначила можливості для придбання великої кількості боєприпасів на світовому ринку для пожертвування нашій державі.

"Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", – йдеться у заяві.

Управління оборонних матеріалів (FMV), як вирішив уряд, може вести відповідні пермовини та укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки щодо фінансової підтримки для закупівлі боєприпасів для України. Швеція має намір підтримати Чехію в цій ініціативі 30 мільйонами євро.

Фінансування внеску здійснюється в рамках пакету підтримки 15 у частині, яка стосується підтримки ініціативи як фінансових внесків до фондів та низки багатосторонніх та двосторонніх проєктів пожертвувань. Країни ЄС та НАТО запровадили його з метою підтримки України.

Снаряди від Чехії для України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Він розповів, що йому відомо, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

До ініціативи доєдналися інші країни. Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Нагадаємо, 15 березня видання Welt повідомило, що РФ припинить бойові дії, якщо Україна віддасть окуповані території. Служба зовнішньої розвідки Естонії розробила сценарій російської стратегії в Україні. З погляду Росії, навіть заморожений конфлікт був би щонайбільше проміжним рішенням. Також експерти прогнозують зростання ядерних загроз.