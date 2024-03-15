"На великий калібр": Португалія надасть €100 млн для закупівлі боєприпасів для України

До чеської ініціативи снарядів для України приєдналися, окрім Португалії, вже кілька країни Європи.

Португалія надасть €100 млн на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомила пресслужба Міноборони Португалії у сервісі мікроблогів Х.

У відомстві заявили, що приєднуються з кількома європейськими країнами до реалізацїі планів. Подробиці не оголосили.

"100 млн євро на боєприпаси для артилерії великого калібру", – заявили у Міноборони.

Снаряди від Чехії для України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що його державі вдалося знайти 800 тисяч боєприпасів для України. Зі слів політика, він дізнався, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть нашим військам на полі бою в боротьбі з російськими загарбниками. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Швеції, Німеччині та інших країнах.

Під час виступу в Празі на конференції, присвяченій 25-річчю вступу Чехії до НАТО прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна зуміла знайти додаткові 200 тисяч боєприпасів для України. Зі слів керівника МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна пожертвувала заради західних цінностей більшим, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни.

До ініціативи доєдналися інші країни. Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Швеція також підтримала ініціативу Чехії та надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Уряд країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести перемовини з відповідальним органом Чеської Республіки стосовно реалізації цієї ініціативи. Міністр оборони Пол Йонсон розповів, що потреба в боєприпасах для України велика, особливо це стосується артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 14 березня генсеке НАТО висловився щодо браку боєприпасів в Україні. Він заявив, що союзники Києва не забезпечують Україну достатньою кількістю снарядів, що має наслідки на полі бою.