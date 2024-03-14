Проблема не в потужностях і грошах: Столтенберг висловився про брак боєприпасів в Україні

За словами генсека НАТО, союзники Києва не забезпечують Україну достатньою кількістю снарядів, що має наслідки на полі бою.

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У четвер, 14 березня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна відчуває брак боєприпасів через відсутність політичної волі союзників. Про це пише Politico.

Глава НАТО сказав, що США, Канада і Європа "повинні робити більше". Він також заявив про необхідність довгострокових зобов'язань, щоб українці мали можливість будувати плани.

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"Союзники по НАТО не забезпечують Україну достатньою кількістю боєприпасів, і це має наслідки на полі бою щодня", — зазначив він.

Столтенберг також підкреслив, що це одна з причин, чому російські військові змогли домогтися деяких успіхів на полі бою протягом останніх тижнів і місяців. У зв'язку з цим він закликав передати Україні більше боєприпасів, зазначивши, що у союзників є для цього ресурси.

"Звичайно, у нас є потенціал, у нас є економіка, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Це питання політичної волі ухвалювати рішення і розставляти пріоритети в підтримці України", — сказав Столтенберг.

Як зазначають журналісти, його заява пролунала на тлі того, що Конгрес США продовжує ухилятися від голосування щодо питання про виділення десятків мільярдів доларів на військову допомогу Україні, а більша частина внесків ЄС до Фонду допомоги Україні не буде надана у вигляді нових грошових коштів.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 13 березня йдеться про те, що нестача боєприпасів і військового спорядження, зумовлена затримками в поставках зі США, може серйозно підірвати обороноздатність на лінії фронту.

Зі свого боку радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр 13 березня заявив, що перша партія боєприпасів до артилерії, закуплена не в країнах Євросоюзу, приїде в Україну не раніше червня 2024 року.